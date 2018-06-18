Португалия - одна из самых миролюбивых стран
Победитель практически ни для кого не стал сюрпризом.
Эсперты Global Peace Index(GPI, Глобальный индекс миролюбия) признали самой миролюбивой страной в мире Исландию, которая признается таковой с 2008 года. Португалия по сравнению с прошлым годом опустилась на одну строчку в рейтинге мирно настроенных стран и регионов, заняв четвертое место.
Полностью топ-10 самых миролюбивых стран выглядит так:
1. Исландия
2. Новая Зеландия
3. Австрия
4. Португалия
5. Дания
6. Канада
7. Чехия
8. Сингапур
9. Япония
10. Ирландия
В свою очередь, десятка наименее мирно настроенных стран мира выглядит следующим образом:
1. Сирия
2. Афганистан
3. Южный Судан
4. Ирак
5. Сомали
6. Йемен
7. Ливия
8. Демократическая Республика Конго
9. Центральноафриканская Республика
10. Россия
GPI создан журналом The Economist в партнерстве с Сиднейским университетом (Австралией), Лондонским университетом (Великобритания) и Университетом Упсалы (Швеция) и Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (Швеция). GPI основывается на 23 показателях, которые образуют три основные группы: уровень социального обеспечения, наличие внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.
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