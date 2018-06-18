Португалия - одна из самых миролюбивых стран

Понедельник, 18 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия - одна из самых миролюбивых стран

Победитель практически ни для кого не стал сюрпризом.

Эсперты Global Peace Index(GPI, Глобальный индекс миролюбия) признали самой миролюбивой страной в мире Исландию, которая признается таковой с 2008 года. Португалия по сравнению с прошлым годом опустилась на одну строчку в рейтинге мирно настроенных стран и регионов, заняв четвертое место.

Полностью топ-10 самых миролюбивых стран выглядит так:

1. Исландия

2. Новая Зеландия

3. Австрия

4. Португалия

5. Дания

6. Канада

7. Чехия

8. Сингапур

9. Япония

10. Ирландия

В свою очередь, десятка наименее мирно настроенных стран мира выглядит следующим образом:

1. Сирия

2. Афганистан

3. Южный Судан

4. Ирак

5. Сомали

6. Йемен

7. Ливия

8. Демократическая Республика Конго

9. Центральноафриканская Республика

10. Россия

GPI создан журналом The Economist в партнерстве с Сиднейским университетом (Австралией), Лондонским университетом (Великобритания) и Университетом Упсалы (Швеция) и Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (Швеция). GPI основывается на 23 показателях, которые образуют три основные группы: уровень социального обеспечения, наличие внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

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