Португалия: оформление паспортов и cartões do cidadão - задерживается

Четверг, 04 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: оформление паспортов и cartões do cidadão - задерживается

Работники Института регистраций и нотариата начали забастовку.

Акция протеста в отделах Земельного кадастра и ЗАГСах («консерваториях») будет продолжаться три месяца и затронет, прежде всего, тех, кто собирается оформлять удостоверение личности (cartões do cidadão), паспорт, а также решать вопросы, связанные с регистрацией недвижимости и гражданством.

В качестве причины называется «асимметрия в зарплате сотрудников между различными консерваториями».

Президент Национального союза реестров (Sindicato Nacional dos Registos) Беатриш Фернандеш признает трудности, которые «парализация» услуг приносит населению, но утверждает, что «необходимо обратить внимание на отсутствие политической воли со стороны правительства по устранению асимметричности в заработной плате, которая в настоящее время наблюдается между «консерваториями» во внутренних регионах страны и на побережье».

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