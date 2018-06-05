Португалия: «охотник» за женщинами из Кашкайша

Мужчина с помощью своей возлюбленной - служащей суда разводил на деньги богатеньких жительниц Кашкайша.

Теперь двум подсудимым - мужчине и женщине - представлены обвинения в совершении таких преступлений, как квалифицированное мошенничество, нарушение профессиональной тайны при отягчающих обстоятельствах и неправомерный доступ к информации.

Согласно PGDL, в конце 2007 года ответчик разработал план получения «материальных выгод». Он включал «установление контакта с женщинами с социально-экономическим статусом выше среднего, а сам злоумышленник представлялся сыном владельца известной компании, где, по его словам, он осуществлял руководящие функции. Также мошенник добавлял, что в «ближайшее время» должен получить крупную сумму денег в качестве наследства.

«Установив знакомство с такими дамами, подсудимый демонстрировал им свое якобы богатство, посещая элитные рестораны, перемещаясь в дорогих автомобилях или на такси, а также демонстрируя как принадлежащие ему или его семье пентхаус, усадьбу и виллу в Кашкайше», - сообщает PGDL.

Благодаря такой стратегии в период с 2009 по 2011 годы ответчику удалось получить от знакомых дам крупные суммы денег, якобы для покрытия кредитов, взятых им на «покрытие неотложных расходов», которые присваивал.

Согласно обвинительному заключению, еще до 2011 года обвиняемый завел роман с подсудимой - служащей суда. «Затем на автостоянках торговых центров и других мужчина записывал номерные знаки автомобилей среднего/высокого класса, которыми управляли женщины, и просил свою подругу найти в компьютерной базе данных суда, в котором она работала, сведения о дамах - водителях этих транспортных средств, и их домашние адреса, с тем чтобы завести с ними знакомство», - говорится в заявлении PGDL.