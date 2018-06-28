Португалия: охранник избил иностранку

Четверг, 28 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: охранник избил иностранку

Николь - 21-летняя темнокожая колумбийка, проживающая в Порту.

Раньше девушка уже сталкивалась с расистскими высказываниями в свой адрес, но то, что с ней произошло на этот раз, было впервые.

Три подруги, включая Николь, возвращались в 5 утра 24 июня с празднований ночи Св. Иоанна. Не дождавшись автобуса на Avenida dos Aliados, они решили отправиться на rua do Bolhão и сесть на 800-й автобус компании STCP. Николь, так как очень устала, подъехала на метро, а ее спутницы пошли пешком, и встретились девушки уже на остановке - подруги были в очереди на посадку первыми.

При входе в салон автобуса Николь подверглась нападкам некоторых недовольных пассажиров, поскольку прошла вместе с подругами впереди них. А затем на девушку набросился сотрудник частной охранной компании «2045», который осуществлял, вместе с кондуктором, контроль за оплатой проезда на маршрутах STCP.

На любительском видео видно и слышно, как, сопровождая свои действия расистскими оскорблениями, охранник выталкивает Николь из салона, а две подруги пытаются удержать ее.

Уже оказавшись на улице, охранник начал избивать Николь кулаками. От ударов она упала, а охранник сел ей на спину и удерживал до прибытия вызванной им полиции. Однако прибывшие трое полицейских продемонстрировали полное безразличие к состоянию девушки и тому, что произошло.

«Мое лицо было все в крови, губы и нос опухли, а полицейский сказал мне: «Вы можете дождаться скорой или же можете пойти домой, если хотите», - рассказала Николь. Девушку отвезли в госпиталь Св. Антониу для проведения обследований.

В результате агрессивных действий охранник временно отстранен от осуществления своих функций. Решается вопрос о возбуждении процесса в суде.

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