Португалия: охранникам повысят зарплату

Четверг, 04 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: охранникам повысят зарплату

Ассоциации охранных компаний (AES) удалось достичь консенсуса с профсоюзами.

AES называет данное соглашение «историческим», поскольку оно «затрагивает коллективный трудовой договор (CCT) и предусматривает поэтапное увеличение - в ближайшие два года - заработной платы почти на 20%.

«Это означает, что базовая зарплата частных охранников (seguranças privados)  увеличится с сегодняшних 661,32 евро до 796,18 евро, т. е. на 135 евро», - говорится в заявлении.

Данное соглашение будет действовать в 2019 и 2020 годах, «создавая условия для удержания и найма профессионалов».

«Долгое время сектор частной безопасности был жертвой систематических нарушений, совершаемых недобросовестными компаниями, что привело к беспрецедентному кризису и значительному ухудшению условий труда более 35 тысяч охранников», - сетует AES.

Частные охранники борятся за свои права уже несколько лет. Так, в 2015 году они провели 48-часовую национальную забастовку против задержки пересмотра CCT и за увеличение зарплаты.

Сотрудники охранных фирм Prosegur и Securitas, работающие в аэропортах, также провели акции протеста. В 2016 году они требовали, чтобы новое CCT гарантировало повышение заработной платы на следующие два года, а также улучшение условий труда, рабочего времени, безопасности и здоровья.

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