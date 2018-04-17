Португалия: «опасная» фотография в Кашкайше

В один момент 29-летний гражданин немец подошел очень близко к краю скалы и упал в воду.

«Оповещение поступило в 15.11, и сразу же была начата спасательная операция, в ходе которой были задействованы вездеход с двумя сотрудниками Морской полиции Кашкайша (Polícia Marítima de Cascais, PMC) и водный мотоцикл с двумя спасателями со станции спасения на водах Кашкайша», говорится в заявлении PMC.

​К счастью, уже в 15.20 турист был извлечен из воды с «признаками переохлаждения». Вначале спасенному немцу оказали помощь сотрудники INEM, а затем его доставили в госпиталь Кашкайша.