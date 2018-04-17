Португалия: «опасная» фотография в Кашкайше
Инцидент произошел, когда группа туристов фотографировала в районе Бока-ду-Инферну, стоя спиной к морю.
В один момент 29-летний гражданин немец подошел очень близко к краю скалы и упал в воду.
«Оповещение поступило в 15.11, и сразу же была начата спасательная операция, в ходе которой были задействованы вездеход с двумя сотрудниками Морской полиции Кашкайша (Polícia Marítima de Cascais, PMC) и водный мотоцикл с двумя спасателями со станции спасения на водах Кашкайша», говорится в заявлении PMC.
К счастью, уже в 15.20 турист был извлечен из воды с «признаками переохлаждения». Вначале спасенному немцу оказали помощь сотрудники INEM, а затем его доставили в госпиталь Кашкайша.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!