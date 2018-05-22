Португалия: «опасная» профессия

Семейный врач-терапевт, молодой специалист, подвергся нападению со стороны мужчины, который пришел вместе с женщиной, желающей продлить больничной.

Обследовав пациентку, врач счел, что нет никаких медицинских оснований для продления больничного листа.

«Пациентка, явно недовольная, вышла из кабинета, - рассказал врач. - Когда я еще писал информацию по ее процессу в компьютере, в кабинет вошел спутник женщины, который ударил меня кулаком по щеке, а затем продолжил бить меня, пока группа людей не вбежала в кабинет и оттащила его». Затем медик вызвал сотрудников GNR, которые составили протокол.

Случай вызвал возмущение в Коллегии врачей (Ordem dos Médicos, ОМ). Глава организации Мигел Гимарайш назвал происшедшее «ужасным унижением» и обещает «юридически» поддержать врача и возбудить иск в суде.

Отмечается, в centro de saúde Chamusca нет ни одного охранника. В ОМ надеются, что этот случай, который уже доведен до сведения министра здравоохранения, поможет изменить ситуацию и обеспечить безопасность персонала.

По данным Главного управления здравоохранения, за первые девять месяцев прошлого года было зарегистрировано более 500 случаев агрессии в отношении медицинских работников. Большинство из них (75%) связаны с издевательством, далее следуют физическое насилие (11%) и словесные оскорбления (8%).