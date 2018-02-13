Португалия: опасный инжир из Lidl
Речь идет о товаре «Сушеный инжир с мукой» партий 505-17 и 564-17.
Сухофрукты поставляются компанией Productos Biovera и продаются в сети магазинов Lidl.
Productos Bioveraи Lidl отзывают упаковки продукции «из-за наличия веществ, производимых грибами, которые могут негативно повлиять на здоровье человека».
В заявлении сеть супермаркетов объясняет, что причиной изъятия является «наличие афлатоксинов на уровнях, которые могут вызывать беспокойство для здоровья человека», которые были обнаружены в ходе «планового анализа».
«Афлатоксины являются естественными продуктами обмена, вырабатываемыми различными грибами, которые встречаются, прежде всего, в сухофруктах, и присутствия которых не всегда можно избежать», говорится в заявлении.
Купленный инжир можно вернуть в любой магазин Lidl, даже без наличия чека о покупке.