Португалия: опасный инжир из Lidl

Сухофрукты поставляются компанией Productos Biovera и продаются в сети магазинов Lidl.

Productos Bioveraи Lidl отзывают упаковки продукции «из-за наличия веществ, производимых грибами, которые могут негативно повлиять на здоровье человека».

В заявлении сеть супермаркетов объясняет, что причиной изъятия является «наличие афлатоксинов на уровнях, которые могут вызывать беспокойство для здоровья человека», которые были обнаружены в ходе «планового анализа».

«Афлатоксины являются естественными продуктами обмена, вырабатываемыми различными грибами, которые встречаются, прежде всего, в сухофруктах, и присутствия которых не всегда можно избежать», говорится в заявлении.

Купленный инжир можно вернуть в любой магазин Lidl, даже без наличия чека о покупке.