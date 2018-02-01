Португалия опередила Великобританию

Четверг, 01 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия опередила Великобританию

Опубликованы итоги международного рейтинга Euro Health Consumer Index (EHCI) 2017.

В нем сравнивается эффективность систем здравоохранения в 35 европейских странах.

Среди оцениваемых стран Португалия заняла 14-е место (то же, что и в 2016 году), набрав 747 баллов из тысячи возможных.

Тем не менее, оценка, которую получила португальская служба здравоохранения, позволила ей опередить аналоги в Великобритании (15-е место), Испании (18-е место), Италии (21-е место) и Ирландии (24-е место).

Согласно EHCI, лучшая в Европе система здравоохранения - в Нидерландах, далее следуют Швейцария (2-е место) и Дания (3-е место).

EHCI составляется шведской организацией Health Consumer Powerhouse с учетом результатов в шести областях: права и информирование пациентов, доступность, результаты, разнообразие и охват предоставляемых услуг, профилактика и фармацевтика.

При составлении рейтинга используются красный, желтый и зеленый цвета, которые классифицируют различные показатели как, соответственно, «плохие», «более-менее» и «хорошие».

Португалия получила более 20 (21) хороших оценок, в частности, по таким показателям, как доступ к лечению рака менее чем за 21 день, детская смертность, потеря потенциальных лет жизни, пересадка почки.

Желтым цветом оценены 18 показателей, включая доступ к семейному врачу в тот же день, выживание после рака или лечение депрессии.

Красным цветом классифицированы шести показателей, среди которых - прямой доступ к врачу-специалисту, больничные инфекции или количество операций кесарева сечения. По этому последнему показателю Португалия заняла седьмое место, в два раза превысив количество аналогичных операций, зарегистрированных в Нидерландах.

Другой показатель, по которым Португалия продемонстрировала один из худших результатов - уровень инфекций в больничной среде, в частности, при оценке бактерии MRSA (Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину). Хуже ситуация - только на Мальте и в Румынии.

В то же время, Португалия продемонстрировала самый высокий балл по двум новым показателям, введенным в 2017 году: компьютерный доступ к клиническому процессу пациента и процент диагностированных и контролируемых больных диабетом.

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