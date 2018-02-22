Португалия: оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону

Как говорится в заявлении группы Jerónimo Martins, для оплаты своих покупок покупатель должен просто поднести свой телефон к платежному терминалу.

Необходимо, чтобы в мобильном телефоне было загружено приложение MB Way и чтобы у него была налажена коммуникация с Near Field Communication (NFC).

Важно, что платежи могут производиться без подключенного интернета. А при суммах ниже 20 евро нет необходимости использовать ПИН для выполнения транзакций.

На данный момент данный инструмент оплаты, который поддерживается службой MB Way, доступен только для системы Android. Сайт SIBS, который управляет сетью MB Way и Multibanco, поясняет, что отсутствие версии iOS напрямую связано с ограничениями, наложенными Apple.