Португалия: оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону

Четверг, 22 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону

Новый способ оплаты доступен в более чем 400 магазинах Pingo Doce на континентальной части Португалии и на Мадейре.

Как говорится в заявлении группы Jerónimo Martins, для оплаты своих покупок покупатель должен просто поднести свой телефон к платежному терминалу.

Необходимо, чтобы в мобильном телефоне было загружено приложение MB Way и чтобы у него была налажена коммуникация с Near Field Communication (NFC).

Важно, что платежи могут производиться без подключенного интернета. А при суммах ниже 20 евро нет необходимости использовать ПИН для выполнения транзакций.

На данный момент данный инструмент оплаты, который поддерживается службой MB Way, доступен только для системы Android. Сайт SIBS, который управляет сетью MB Way и Multibanco, поясняет, что отсутствие версии iOS напрямую связано с ограничениями, наложенными Apple.

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