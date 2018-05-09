Португалия: определилась первая десятка финалистов «Евровидения»

Среда, 09 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: определилась первая десятка финалистов «Евровидения»

Из конкурса выбыли представители Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

Представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси) получили право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» по итогам первого полуфинала, передает корреспондент ТАСС с места событий. Испытание проходило во вторник на арене Altice в Лиссабоне.

За путевки в финал боролись представители 19 стран, из числа участников конкурса выбыли Азербайджан (Aisel), Исландия (Ари Оулавссон), Бельгия (Sennek), Белоруссия (Alekseev), Македония (Eye Cue), Хорватия (Franka), Греция (Янна Терзи), Армения (Севак Ханагян) и Швейцария (Zibbz). Счастливчиков определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании.

Исполнители из этих стран представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы: первой - на правах хозяйки конкурса, другим - как основателям «Евровидения».

Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней «I Won't Break» во втором полуфинале 10 мая. За право выхода в финал в четверг будут бороться еще 17 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Финал «Евровидения» состоится 12 мая.

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