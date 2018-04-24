Португалия: ошибка в IRS? Спешите исправить

И только потом вспомнили, что забыли внести какие-либо данные?

Не беда, поскольку если заметили, что представленная вами декларация не соответствует вашей налоговой ситуации, до 31 мая у вас есть время, чтобы подать повторную декларацию (declaração de substituição), которая заменит предыдущую. Однако если первую декларацию вы подавали «автоматом», то повторную таким образом подать уже не удастся. То есть вам самим нужно будет заполнить и подать Modelo 3 с соответствующими приложениями до 31 мая.

По данным Налоговой службы на 20 апреля, поданы около 2,6 миллиона деклараций IRS, т.е. осталось подать еще более 50% деклараций, если судить по данным прошлого года (более 5,4 миллиона).