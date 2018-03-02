Португалия: оставление престарелых в больницах - преступление?

Пятница, 02 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: оставление престарелых в больницах - преступление?

Они больны, но им больше не нужно находиться в больнице.

Тем не менее, дни, недели и даже месяцы они остаются на больничной койке: или потому, что семья не хочет их забрать, или потому, что нет реального решения со стороны социальных служб для их размещения. Большинство пациентов, которые находятся в такой ситуации - пожилые люди.

В феврале парламент вернулся к обсуждению вопроса о признании уголовным преступлением оставления престарелых людей в больницах. Дискуссия возобновилась по предложению, представленному партиями CDS-PP и PAN.

Напомним, что в конце 2015 года соответствующий документ уже подавался в Ассамблею Республики по совместному предложению PSD и CDS-PP, но в итоге не прошел.

Теперь CDS-PP и PAN представили собственное предложение, которое подразумевает наказание для тех, кто «оставляет людей, находящихся в ситуации зависимости (от третьих лиц), в медицинских учреждениях». Согласно ему, для родственников, которые оставят пожилых людей в больницах, должны быть предусмотрены санкции в виде двух лет тюремного заключения или 240 дней неоплачиваемого труда в пользу общества.

Собственное решение

В госпитале Фернанду де Фонсека (Amadora-Sintra) в настоящее время находятся 36 пациентов, в основном это пожилые люди, которых уже выписали, но которые ждут ответа со стороны Segurança Social для помещения в дома престарелых. Больница нашла альтернативное решение этой ситуации: она предпочитает нести расходы за боковые кровати в домах престарелых, которые готовы принять этих пациентов, вместо того чтобы они занимали больничные койки и подвергались всем неудобствам пребывания в больнице. Таким образом, из 36 выписанных пациентов 26 занимают боковые кровати, а десять остаются в больнице.

Различные больницы обеспокоены случаями, когда члены семьи не имеют финансовой возможности продолжать медицинский уход, необходимый для пожилого человека, а также «физических» условий, чтобы принять больного в своем доме или поместить в «лар», где стоимость пребывания, со «средними» условиями и услугами медсестры, доходит до 1600 eвро.

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