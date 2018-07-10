Португалия: «Остерегайтесь карманников»

Вторник, 10 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Остерегайтесь карманников»

Лиссабонский метрополитен и Столичное командование Лиссабона Полиции общественной безопасности (COMETLIS) запустили новую инициативу.

Она направлена на обеспечение безопасности пассажиров общественного транспорта.

«Cuidado com os carteiristas. Guarde a carteira e o telemóvel num local seguro, junto ao corpo» («Остерегайтесь карманников. Держите кошелек и мобильный телефон в безопасном месте ближе к вашему телу») - так называется уже пятая по счету акция, которая проводится в рамках кампании «Segurança Metro-a-Metro». Она представляет собой короткий видеоролик в текстом на португальском и английском языках, изображающий пассажира метро, который перекладывает мобильный телефон из заднего кармана брюк в передний.

Кампания «Segurança Metro-a-Metro» под девизом «Jogue connosco e não com a sua segurança» («Играйте с нами, а не с вашей безопасностью») продолжается на протяжении нынешнего 2018 года и направлена на то, чтобы «напомнить гражданам, что они должны максимально повысить безопасность - свою и своих вещей, сведя к минимуму подверженность риску».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

      Федерация футбола Португалии оставила Сантуша на посту главного тренера сборной.

      Подробнее

    • Португалия: «Остерегайтесь карманников»

      Лиссабонский метрополитен и Столичное командование Лиссабона Полиции общественной безопасности (COMETLIS) запустили новую инициативу.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне детям вновь дают традиционные имена

      Самые популярные имена среди жителей Барселоны - Антонио и Мария.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне стало вдвое больше велосипедистов

      Около 63 тысяч человек передвигаются по Барселоне на велосипеде.

      Подробнее

    • Италии нужны мигранты!

      Италии нужны мигранты, чтобы население получало пенсию.

      Подробнее

    • Италия: контрабандисты десятки лет расхищали археологические раскопки

      На Сицилии контрабандисты десятки лет расхищали археологические раскопки.

      Подробнее

    • Джорджа Клуни сбила машина

      Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, Италия.

      Подробнее

    • Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

      Благотворительная организация Bloodwise призвала общественность принять участие в кампании Waistcoat Wednesday и поддержать больных в борьбе с раком крови.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda