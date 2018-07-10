Португалия: «Остерегайтесь карманников»

Она направлена на обеспечение безопасности пассажиров общественного транспорта.

«Cuidado com os carteiristas. Guarde a carteira e o telemóvel num local seguro, junto ao corpo» («Остерегайтесь карманников. Держите кошелек и мобильный телефон в безопасном месте ближе к вашему телу») - так называется уже пятая по счету акция, которая проводится в рамках кампании «Segurança Metro-a-Metro». Она представляет собой короткий видеоролик в текстом на португальском и английском языках, изображающий пассажира метро, который перекладывает мобильный телефон из заднего кармана брюк в передний.

Кампания «Segurança Metro-a-Metro» под девизом «Jogue connosco e não com a sua segurança» («Играйте с нами, а не с вашей безопасностью») продолжается на протяжении нынешнего 2018 года и направлена на то, чтобы «напомнить гражданам, что они должны максимально повысить безопасность - свою и своих вещей, сведя к минимуму подверженность риску».