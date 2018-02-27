Португалия: осторожно, agueiros!

По словам капитана порта Кашкайш Руя Перейра да Терра, трое несовершеннолетних - в возрасте 9, 10 и 16 лет - находились в районе пляжа Каркавелуш, когда их подхватило т.н. agueiros (это сильное течение, которое иногда образуется непосредственно на побережье в противоположном направлении по отношению к земле), и их стало уносить в море.

Инцидент привел к вмешательству спасательной станции Кашкайша, Морской полиции и спасателей Каркавелуша, а также помощь оказали серферы, которые находились в этом районе.

Инцидент привел к вмешательству спасательной станции Кашкайша, Морской полиции и спасателей Каркавелуша, а также помощь серферов оказал, которые были в этом районе.

Несовершеннолетним оказали помощь на месте, но в качестве меры предосторожности затем их отвезли в госпиталь Кашкайша.