Португалия: отель + хостел

Она расположится в старом офисном здании на Av. 24 de julho в Сантуше, которое будет должным образом отреставрировано.

Но самое интересное, что это заведение британской группы Meininger Hotels будет первым в Португалии отелем-гибридом. Что это означает? Это будет одновременно и отель, и хостел.

«Поскольку Лиссабон является городом с разнообразным отельным предложением и предлагает лучшие хостелы в мире, внедрение концепции Meininger в этом динамичном городе было неизбежным», - заявил Ханнес Спанринг, генеральный директор Meininger Hotels.

Именно эта британская группа разработала гибридный гостиничный продукт, который сочетает в себе как отель, так и хостел, комбинируя «сервис и комфорт в экономичном международном отеле с дополнительными удобствами, такими как гостевая кухня и игровая площадка». В заведении будут иметься более 120 (121) номеров и 453 кровати, распределенных на общей площади 5.530 м2 помещений, ранее использовавшихся под офисы. Во всех номерах будет ванная комната. Доступные типологии - стандартные двухместные номера, частные комнаты с несколькими кроватями и кровати в спальном помещении.

Meininger имеет 20 гибридных отелей в Европе и разрабатывает одновременно 16 проектов в таких городах, как Берлин, Бордо, Брюссель, Будапешт, Дрезден, Женева, Глазго, Гейдельберг, Лион, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, Санкт-Петербург, Цюрих, а теперь и Лиссабон. Основное внимание уделяется Старому континенту, но компания также оценивает возможности в Северной Америке и Азии.

Отметим, что, по данным государственного секретаря по туризму Адольфу Мешкита Нунес, «на сегодняшний день в Португалии зарегистрированы 127 хостелов, в частности, 47 - в Лиссабоне, 22 - в Фару и 18 - в Порту». Чиновник пояснил, что некоторые из этих заведений уже вели деятельность в течение нескольких лет, но обновили регистрацию в соответствии с правилами нового режима местного проживания, действующими с ноября 2017 года.