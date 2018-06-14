Португалия: отказ в визе

Согласно им, в период с января по май с.г. SEF выдал отказ по 112 прошениям на получение ВНЖ для инвестиционной деятельности, более известных как «золотые визы». То есть было отказано практически в каждой десятой визе.

В то же время, было одобрено 726 новых виз, представляющих инвестиции на сумму более 431 млн евро, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций, привлеченных с начала действия программы, теперь составляет 3,84 млрд евро.

Данные SEF обнародованы в момент сильной критики в отношении строгости процессов проверки кандидатов и средств, участвующих в программе. Также усиливаются предупреждения о рисках уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

В ходе последней оценки Португалии в декабре 2017 года Группа финансовых действий (FATF/GAFI) указала на португальские золотые визы как фактор «высокого риска» для отмывания денег.