Португалия: открыт охотничий сезон
В районах, которые находятся под красным предупреждением из-за высокого риска пожаров, охота ограничена, хотя и не запрещена.
19 августа началась охота на голубей и горлиц.
Районы Браги, Брагансы, Гуарды, Порту, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реала и Визеу до среды будут находиться под красным предупреждением.
Президент Национальной конфедерации охотников Португалии Фернанду Каштанейра Пинту заявил, что конфедерация получила множество вопросов относительно того, можно охотиться в воскресенье или нет.
«Нет запрета на охоту, но в некоторых местах из семи районов есть проблемы с красным предупреждением», - объяснил Фернанду Каштанейра Пинту, консультируя охотников в этих районах. Он дал совет: в случае сомнений в том, могут ли они охотиться в определенном месте, лучше не делать этого.
Правительство не склонно запрещать охоту, потому что в последние годы охотники в Португалии подвергались многочисленным ограничениям, и количество охотников, заплативших за лицензию, сократилось с 250 000 человек до 124 000.
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