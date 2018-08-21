Португалия: открыт охотничий сезон

19 августа началась охота на голубей и горлиц.

Районы Браги, Брагансы, Гуарды, Порту, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реала и Визеу до среды будут находиться под красным предупреждением.

Президент Национальной конфедерации охотников Португалии Фернанду Каштанейра Пинту заявил, что конфедерация получила множество вопросов относительно того, можно охотиться в воскресенье или нет.

«Нет запрета на охоту, но в некоторых местах из семи районов есть проблемы с красным предупреждением», - объяснил Фернанду Каштанейра Пинту, консультируя охотников в этих районах. Он дал совет: в случае сомнений в том, могут ли они охотиться в определенном месте, лучше не делать этого.

Правительство не склонно запрещать охоту, потому что в последние годы охотники в Португалии подвергались многочисленным ограничениям, и количество охотников, заплативших за лицензию, сократилось с 250 000 человек до 124 000.