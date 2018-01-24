Португалия: откуда столько изумрудов?

В рамках следственных мероприятий, проведенных Департаментом по расследованию уголовных дел (DIAP) Фару, в г. Лоуле был задержан 57-летний мужчина. При нем находились 80 (!) изумрудов и один крупный бриллиант. У полиции есть все подозрения, что драгоценные камни попали к задержанному в результате «мошенничества при отягчающих обстоятельствах».

Мужчина был признан обвиняемым, а в качестве меры пресечения суд назначил ему периодическую явку по вызову полиции.

А DIAP Фару продолжает свое расследование «с целью изучения фактов, а именно установления происхождения и ценности указанных объектов».