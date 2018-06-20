Португалия: отломали пальцы...

Конная статуя короля Д. Жозе I на Террейру-ду-Пасу была повреждена во время игры сборной Португалии против Испании 15 июня.

Как сообщает газета Observador, «во время трансляции матча в прошлую пятницу несколько болельщиков взобрались на статую, чтобы лучше увидеть дебютный матч Португалии на чемпионате мира на установленном на площади гигантском экране. В результате были отломаны четыре пальца на фигуре скульптурной композиции, изображающей триумф». Между тем, столичный муниципалитет уже принял меры, установив вокруг статуи монарха заградительные барьеры.

Статуе Д. Жозе I - более 240 лет. Около пяти лет назад она была подвергнута реставрации, которая обошлась примерно в 500 тыс. евро.