Португалия: отомстил бывшей «намораде»...

Среда, 27 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: отомстил бывшей «намораде»...

Суд Портимау вынес приговор.

Мужчина, который плеснул кислотой в свою бывшую возлюбленную, приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Судейская коллегия сочла доказанными два преступления, в которых обвинялся Клаудиу Гувейя, осудив его на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы за попытку совершения квалифицированного убийства и три года - за преступление насилия в семье, применив, путем частичного сложения наказаний, единый срок в 12 лет. Отметим, что Государственная прокуратура (MP) просила назначить подсудимому максимальный в Португалии срок тюремного заключения - 25 лет.

Суд также приговорил обвиняемого выплатить компенсацию в размере 5 тыс. евро своей бывшей «намораде» Элеанор Чесселл, а также применил дополнительное наказание в виде запрета на контакт с жертвой сроком на 5 лет.

По мнению судейской коллегии, Клаудиу Гувейя не продемонстрировал никакого раскаяния и даже отрицал все факты, содержащиеся в обвинительном заключении. Он пытался переложить вину на Эдмунда (другого обвиняемого по делу), но его «версия» не убедила суд.

События восходят к маю 2017 года, когда на одной из улиц населенного пункта Алвор (муниципалитет Портимау) 34-летний Клаудиу плеснул кислотой в свою «экс» - британку Элеанор Чесселл, движимый чувством мести за то, что она ушла от него, положив конец двухлетним отношениям.

Согласно обвинительному заключению MP, «ответчик разработал жестокий и отвратительный план против бывшей подруги, в результате чего она получила ожоги около 60 процентов тела».

Клаудиу Гувейя будет оставаться под стражей в КПЗ до тех пор, пока приговор суда не станет окончательным.

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