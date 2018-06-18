Португалия: пациенты жалуются...

Государственные больницы в Амадоре, Лиссабоне и Алгарве лидируют по количеству жалоб с начала этого года, которых подано на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В государственном секторе Hospital Professores Dr. Fernando Fonseca в Амадоре стал лидером по жалобам среди медучреждений с госпитализацией - 2.185, что составляет 15% от общего числа. На Unidade Hospitalar de Faro пациентамибылоподано1.940 жалоб, на Hospital Garcia de Orta в Алмаде - 1.710 жалоб.

Основной причиной жалоб были «административные процедуры», в частности, качество предоставляемой информации - 20,3% жалоб. Затем пациенты жаловались на «время ожидания» - 19,5% жалоб, «особенно время ожидания незапланированной клинической помощи более одного часа». Далее следуют жалобы на персонал - 17%.

В общей сложности, согласно Системе управления рекламаций, с начала года пользователи медицинских услуг подали 70.120 жалоб.