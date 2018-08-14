Португалия: паника из-за сбоя в системе банкоматов

Вторник, 14 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: паника из-за сбоя в системе банкоматов

Межбанковская сервисная компания (SIBS) сразу начала решать проблему, которая затронула всю континентальную территорию.

Сбой в системе банкоматов не позволял людям платить или снимать наличные деньги по всей стране. В течение часа проблема была решена.

SIBS заявила, что источником проблемы была компьютерная ошибка, которая требовала технического вмешательства для решения.

Сбой также повлиял на электронную платформу MB Way, которая, несмотря на цифровой формат, подключена к банкомату.

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