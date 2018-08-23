Португалия: парковка в дюнах окончилась штрафом

Четверг, 23 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: парковка в дюнах окончилась штрафом

36 водителей были оштрафованы за то, что разбили лагерь в дюнах около Грандолы.

GNR оштрафовала 36 человек за незаконное устройство лагеря и парковку транспортных средств в дюнах в лагуне Мелидеш муниципалитета Грандола (район Сетубала).

В заявлении территориальное командование GNR Сетубала заявило, что штрафы были наложены во время проверки инспекцией стихийных лагерей и транспортных средств в дюнах.

Были оштрафованы 40 человек, в том числе 36 - за устройство лагеря и необоснованную парковку в дюнах.

По словам чиновника, временные палатки, караваны или кемпинговые лагеря можно ставить только в местах, имеющих муниципальные лицензии.

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