Португалия: парковка в дюнах окончилась штрафом

GNR оштрафовала 36 человек за незаконное устройство лагеря и парковку транспортных средств в дюнах в лагуне Мелидеш муниципалитета Грандола (район Сетубала).

В заявлении территориальное командование GNR Сетубала заявило, что штрафы были наложены во время проверки инспекцией стихийных лагерей и транспортных средств в дюнах.

Были оштрафованы 40 человек, в том числе 36 - за устройство лагеря и необоснованную парковку в дюнах.

По словам чиновника, временные палатки, караваны или кемпинговые лагеря можно ставить только в местах, имеющих муниципальные лицензии.