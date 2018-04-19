Португалия: парня избили на пляже Каркавелуш

Согласно сайту Cascais24, молодой человек был найден на пляже с различными травмами и следами от укусов собаки.

Как сообщает портал, 19-летний парень попытался совершить кражу на автостоянке возле пляжа Каркавелуш и в этот момент был жестоко избит группой «неравнодушных».

Несостоявшегося вора с различными телесными повреждениями доставили в больницу Кашкайша.