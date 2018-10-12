Португалия: пароль для Segurança Social - моментально

Функция «Моментальный пароль» («senha na hora»), вступившая в силу 11 октября, предназначена как для лиц, которые впервые регистрируются на сайте SS в опции Segurança Social Direta (SSD), так и для восстановления своего пароля с помощью «гибких» каналов, которые обеспечивают немедленный доступ к этому электронному сервису.

Речь идет о новой форме регистрации и получения пароля (senha) для доступа к SSD, не дожидаясь получения письма по почтовому адресу. Код подтверждения отправляется по SMS или электронной почте для немедленной активации учетной записи.

Благодаря доступу в SSD граждане и организации могут сразу же воспользоваться услугами, доступными в этом сервисе, к примеру, регистрация зарплат, затребование различных социальных выплат пособий, получение различных деклараций и др.

Отметим, что данная мера, разработанная Instituto de Informática, I.P., является частью стратегии модернизации «Segurança Social Consigo» и программы Simplex 2017+.

Зарегистрироваться в SSD можно по ссылке https://app.seg-social.pt/sso/login

Подробности - на http://www.seg-social.pt/documents/10152/13523/N47seguranca_social_direta/9d67a026-1245-4c4e-a76f-490a4777d537