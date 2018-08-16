Португалия: Паулу Бенту может возглавить сборную Кореи

Португалец Паулу Бенту может занять должность главного тренера сборной Южной Кореи по футболу, сообщает Рейтер со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Бенту заменит на посту главного тренера южнокорейской сборной Син Тхэена, который занимает эту должность с 2017 года. По данным источника, Бенту будет готовить команду к чемпионату мира 2022 года в Катаре, пишет РИА Новости.

В конце июле Бенту был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба китайской суперлиги "Чунцин Лифань". До работы в "Чунцин Лифань" Бенту тренировал греческий "Олимпиакос", бразильский "Крузейро" и португальский "Спортинг", а с 2010 по 2014 год возглавлял сборную Португалии, с которой дошел до полуфинала чемпионата Европы-2012.