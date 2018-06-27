Португалия: пенсии - повышаются

Данный нормативный указ вступает в силу с 1 августа с.г. и определяет, как будет осуществляется внеочередная («экстраординарная») индексация пенсий, выплачиваемых Службой социального страхования (SS) и в рамках конвергентной схемы социальной защиты (regime de proteção social convergente) Caixa Geral de Aposentações (CGA), предусмотренная в госбюджете на 2018 год.

Конвергентная (перекрестная) схема - это схема социальной защиты, применяемая к госслужащим, которые зарегистрировались в CGA до 31 декабря 2005 года. Это режим, в целом аналогичный социальному страхованию.

Повышение коснется лиц, получающих пенсию/и, ОБЩИЙ размер которых не превышает 643,35 евро в месяц (1,5-кратного размера Indexante dos Apoios Sociais, 428,90 евро в 2018 году). При подсчете суммы учитываются такие пенсии, как:

Система Segurança Social: invalidez; velhice; sobrevivência.

Regime de proteção social convergente: aposentação; reforma; sobrevivência.

В то же время, не учитываются, к примеру:

- пенсии по постоянной нетрудоспособности или смерти, возникших в результате профессионального заболевания;

- пенсии, выплачиваемые в качестве компенсаций (indemnizações);

- суммы, получаемые на супруга, находящегося на иждивении;

- пенсии, которые не выплачивает ни SS, ни CGA;

- неиндексируемые пенсии, фиксированный размер которых устанавливается ежегодно по закону.

Для расчета месячного размера нужно суммировать все пенсии, которые человек получал в июле, учитывая возможные увеличения по индексации, которые могли произойти.

Лица, которые не имели никакого увеличения пенсий в период с 2011 по 2015 годы, получат с августа с.г. надбавку в размере 10 евро в месяц.

В свою очередь, для лиц, у которых в период с 2011 по 2015 годы была увеличена, по крайней мере, одна пенсия, начнут получать с августа на 6 евро больше.

Вместе с тем, если в январе 2018 года пенсия уже была увеличена, размер этого увеличения будет вычитаться. То есть пенсия будет увеличена на 6 или 10 евро за вычетом размера январской индексации. Напомним, что в январе с.г. размер большинства пенсий уже был увеличен - от 1,05 до 1,8% - в связи с инфляцией. К примеру, пенсии порядка 555 eвро уже были повышены примерно на 10 eвро в начале года.

По оценкам правительства, августовским повышением будут охвачены 1,6 миллиона пенсионеров, и оно обойдется государству в 82 млн евро.

Известно также, что в 2019 году правительство рассчитывает на новый реальный рост пенсий, связанный с развитием экономики. Министр социального страхования Виейра да Силва напомнил, что пенсии в 2018 году значительно выросли в результате «формулы расчета, учитывающей экономический рост», что «позволило обеспечить реальный рост пенсий».