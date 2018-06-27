Португалия: пенсии - повышаются

Среда, 27 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: пенсии - повышаются

В Diário da República опубликован Decreto Regulamentar n.º 5/2018.

Данный нормативный указ вступает в силу с 1 августа с.г. и определяет, как будет осуществляется внеочередная («экстраординарная») индексация пенсий, выплачиваемых Службой социального страхования (SS) и в рамках конвергентной схемы социальной защиты (regime de proteção social convergente) Caixa Geral de Aposentações (CGA), предусмотренная в госбюджете на 2018 год.

Конвергентная (перекрестная) схема - это схема социальной защиты, применяемая к госслужащим, которые зарегистрировались в CGA до 31 декабря 2005 года. Это режим, в целом аналогичный социальному страхованию.

Повышение коснется лиц, получающих пенсию/и, ОБЩИЙ размер которых не превышает 643,35 евро в месяц (1,5-кратного размера Indexante dos Apoios Sociais, 428,90 евро в 2018 году). При подсчете суммы учитываются такие пенсии, как:

Система Segurança Social: invalidez; velhice; sobrevivência.

Regime de proteção social convergente: aposentação; reforma; sobrevivência.

В то же время, не учитываются, к примеру:

- пенсии по постоянной нетрудоспособности или смерти, возникших в результате профессионального заболевания;

- пенсии, выплачиваемые в качестве компенсаций (indemnizações);

- суммы, получаемые на супруга, находящегося на иждивении;

- пенсии, которые не выплачивает ни SS, ни CGA;

- неиндексируемые пенсии, фиксированный размер которых устанавливается ежегодно по закону.

Для расчета месячного размера нужно суммировать все пенсии, которые человек получал в июле, учитывая возможные увеличения по индексации, которые могли произойти.

Лица, которые не имели никакого увеличения пенсий в период с 2011 по 2015 годы, получат с августа с.г. надбавку в размере 10 евро в месяц.

В свою очередь, для лиц, у которых в период с 2011 по 2015 годы была увеличена, по крайней мере, одна пенсия, начнут получать с августа на 6 евро больше.

Вместе с тем, если в январе 2018 года пенсия уже была увеличена, размер этого увеличения будет вычитаться. То есть пенсия будет увеличена на 6 или 10 евро за вычетом размера январской индексации. Напомним, что в январе с.г. размер большинства пенсий уже был увеличен - от 1,05 до 1,8% - в связи с инфляцией. К примеру, пенсии порядка 555 eвро уже были повышены примерно на 10 eвро в начале года.

По оценкам правительства, августовским повышением будут охвачены 1,6 миллиона пенсионеров, и оно обойдется государству в 82 млн евро.

Известно также, что в 2019 году правительство рассчитывает на новый реальный рост пенсий, связанный с развитием экономики. Министр социального страхования Виейра да Силва напомнил, что пенсии в 2018 году значительно выросли в результате «формулы расчета, учитывающей экономический рост», что «позволило обеспечить реальный рост пенсий».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: отомстил бывшей «намораде»...

      Суд Портимау вынес приговор.

      Подробнее

    • Португалия: пенсии - повышаются

      В Diário da República опубликован Decreto Regulamentar n.º 5/2018.

      Подробнее

    • Испания: дрон будет сбрасывать утопающим спасательные жилеты

      Дрон будет сбрасывать утопающим спасательные жилеты в Валенсии и на Майорке.

      Подробнее

    • Барселона и Каталония - лидеры по числу создаваемых компаний

      Барселона и Каталония в целом остаются безусловными лидерами в Испании по числу создаваемых компаний.

      Подробнее

    • Италия: книгу о Ferrari оценили в 6 тысяч евро

      Издательство Taschen в сотрудничестве с итальянским журналистом Пино Алтиеви анонсировало выпуск книги о Ferrari - Il Fascino Ferrari.

      Подробнее

    • Италия отказалась безусловно продлевать санкции против России

      Премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против автоматического продления санкций в отношении России.

      Подробнее

    • В Британии объявили пивной кризис

      В Великобритании возник дефицит диоксида углерода (углекислый газ), широко применяемого в пищевой промышленности, в том числе при изготовлении пива.

      Подробнее

    • Египет избавился от главного тренера после провала на ЧМ-2018

      В Федерации футбола Египта приняли решение не продлевать трудовое соглашение с главным тренером национальной сборной Эктором Купером.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda