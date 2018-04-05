Португалия: пенсионер помог задержать мошенника
Согласно заявлениюPSP, случай произошел на автостоянке рядом с торговым центром в г. Санта-Мария-да-Фейра.
Подозреваемый подошел к жертве - 70-летнему мужчине и попытался продать ему пакет с несколькими упаковками парфюмерных изделий за 200 евро, утверждая, что «эти товары стоят в десять раз больше».
Однако пенсионер быстро сообразил, в чем дело, и решил вывести мошенника на чистую воду, заявив, что у него него нет при себе достаточного количества денег и что он должен снять их в ближайшем банкомате. Вместо этого пенсионер отправился в участок PSP, где рассказал о ситуации.
В результате 44-летний мужчина был задержан за попытку мошенничества. Оказалось, что ранее он уже задерживался за мошенничество такого же характера в других местах страны. В его автомашине полицейские обнаружили различные предметы, которые использовались для проведения афер, в том числе восемь ножей, наручные часы, несколько упаковок парфюмерии, бритвенные станки и даже бензопила.
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