Португалия: переоценка для снижения IMI

Согласно ей, с начала этого года AT получила уже 7.687 прошений о переоценке кадастровой стоимости своего дома или квартиры (VPT) с целью снижения налога на муниципальную собственность (IMI), который придется заплатить в 2019 году.

Поскольку индексация VPT (исходя из которой рассчитывается размер вышеуказанного налога) не является автоматической, закон позволяет владельцам запрашивать переоценку через три года после предыдущей.

Этот запрос, который является бесплатным, может быть сделан непосредственно в отделениях «Финансов» или через Финансовый портал, и для этой цели необходимо заполнить бланк установленной формы - Модель 1.

При индексации учитываются критерии, используемые для определения VPT и которые связаны с местоположением, возрастом, ценой на квадратный метр (ежегодно определяется правительством), площадью объекта недвижимости и др.

Хотя на первый взгляд может показаться, что запрос может привести к немедленному снижению суммы IMI, это не гарантировано. В худшем случае – после переоценки вы будете платить еще больше.

Дело в том, что с 2010 года цена за квадратный метр была установлена в 603 евро, так что те, кто купил жилье раньше, могут «выиграть» от пересмотра. В то же время, недвижимость стала «старше», и можно воспользоваться снижением «веса» в общем расчете «коэффициента возраста» (coeficiente de vetustez). Но необходимо также учитывать эволюцию коэффициентов местоположения (coeficientes de localização), определяемых муниципалитетом, поскольку это может свести на нет остальные «выигрыши».

По этой причине специалист Ассоциации защиты потребителей (Deco) Aнтониу Эрнешту Пинту советует перед подачей модели 1 сделать симуляцию. Для этого можно воспользоваться бесплатным симулятором, который Deco предоставляет на своем веб-сайте www.paguemenosimi.pt . Достаточно зарегистрироваться и иметь под рукой свежую caderneta predial, которую можно скачать на сайте «Финансов».

С помощью этого полезного инструмента уже выполнено более 900 тысяч симуляций.

По оценкам Deco, владельцы около 4 миллионов объектов недвижимости платят сегодня больше IMI, чем они должны, по причине отсутствия автоматического обновления VPT с учетом цены за квадратный метр и возраста дома.