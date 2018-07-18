Португалия: перерасчет пенсий

Portaria n.º 208/2018 de 16 de julho «обновляет таблицу коэффициентов, применяемых при индексации годовых заработков, зарегистрированных на протяжении трудового стажа, и которые послужили основой для расчета пенсий, которые начали выплачиваться в 2018 году».

Иными словами, документ позволит пересмотреть размер заработной платы, на основании которой были рассчитаны пенсии, выплачиваемые с начала этого года.

Постановление уже вступило в силу (17 июля) и действует с 1 января по 31 декабря 2018 г., что означает, что пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, смогут получить суммы, вытекающие из перерасчета, задним числом начиная с 1 января 2018 года.

Действующее законодательство предусматривает формулу, которая должна применяться к переоценке годовых заработков, применяемых для расчета базовой зарплаты (remuneração de referência), которая производится на основе инфляции, рассчитанной INE, без учета жилья.

«Принимая во внимание, что средний темп изменения инфляции (без учета жилья) за последние 12 месяцев, зарегистрированный в декабре 2017 года, составил 1,38% и что средний показатель изменения заработка, лежащего в основе отчислений, задекларированных в Segurança Social в 2017 году, составил 1,6%, коэффициенты переоценки заработков, предусмотренных в п. 1 ст. 27 Декрета-закона № 187/2007 от 10 мая, индексируются на 1,38%, а коэффициенты переоценки заработков, предусмотренных в п. 2 ст. 27 упомянутого закона, с поправками, внесенными Декретом-законом № 167-Е/2013 от 31 декабря, индексируются на 1,44%», говорится в документе, опубликованном в DR.