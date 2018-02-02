Португалия: перспективная профессия

Согласно последнему исследованию, проведенному AIMMAP, сектору металлообрабатывающей и металлургической промышленности в краткосрочной перспективе потребуются 28 тысяч новых работников. Уже сегодня компании начинают конкурировать друг с другом в привлечении кадров.

Отметим, что сектор металлообрабатывающей и металлургической промышленности является ведущим отечественным экспортером, обеспечивая почти 30% экспортных поставок благодаря работе почти 23 тысяч компаний и 200 тысяч рабочих.

Но эта новость несколько омрачается сложностью нахождения рабочей силы для удовлетворения текущих потребностей, и проблема, естественно, усугубится в связи с ожидаемым ростом сектора.

Что делает Португалию столь конкурентоспособной в данной сфере? AIMMAP перечисляет ряд причин: стабильность работы, более высокая производительность, доступность площадей, более низкая заработная плата, чем в других европейских странах, а местные власти стремятся привлекать инвестиции и создавать рабочие места.