Португалия: первая женщина-генерал

Согласно ей, полковник Режина Матеуш станет первой женщиной-генералом в ВС Португалии и уже заняла пост директора военного госпиталя.

Как пояснил источник в Генштабе, «Режина Матеуш будет руководить медучреждением в качестве полковника, а затем повышена в звании, учитывая, что это зависит от имеющихся «генеральских» вакансий.