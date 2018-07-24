Португалия: первая женщина-генерал
Информацию обнародовал источник в Генеральном штабе Вооруженных Сил (ВС).
Согласно ей, полковник Режина Матеуш станет первой женщиной-генералом в ВС Португалии и уже заняла пост директора военного госпиталя.
Как пояснил источник в Генштабе, «Режина Матеуш будет руководить медучреждением в качестве полковника, а затем повышена в звании, учитывая, что это зависит от имеющихся «генеральских» вакансий.
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