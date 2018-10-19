Португалия: первый городской парк для собак

Согласно ему, первый городской парк для собак появится в Саду Паулу Валлада (Jardim de Paulo Vallada), также известном как Jardim das Pedras. Проект, инвестиции в который составят 38.400 тыс. евро плюс НДС, должен быть завершен в течение двух месяцев.

Муниципалитет утверждает, что «поводом для создания структуры послужило увеличение числа домашних животных в городе, особенно собак». Это позволит создать «возможность для здорового и безопасного пребывания собак в общественном пространстве без использования поводка».

В парке будут созданы две зоны - для крупных и маленьких собак. «Эти пространства будут огорожены деревянными панелями, что позволит собакам бегать и играть свободно, без поводка», - отмечает автаркия, подчеркивая, однако, что «пребывание животных будет подчиняться установленным правилам, которые будут указаны на информационном стенде».

Также парк будет оборудован «предбанником», где владельцы могут отстегнуть поводки, различными приспособлениями, которые позволят животным совершать прыжки и другие физические упражнения, оснащен пандусом и частоколом, чтобы вырабатывать у собак ловкость и сноровку, и песочницей, где они смогут спокойно покопаться и даже вырыть лаз.

В «собачьем парке» будут высажены различные разновидности деревьев, «сохраняя существующую лужайку», а также установлены питьевые фонтанчики для людей и для собак и диспенсеры с мешками для уборки испражнений.

Работы будет проводить компания ERESERV.

«В случае успеха пилотного проекта опыт можно планировать создание другого подобного оборудования в городе», говорится в публикации на официальном сайте мэрии Порту.