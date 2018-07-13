Португалия: «пираты» XXI века

Пятница, 13 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «пираты» XXI века

Совместная операция проведена сотрудниками Уголовной полиции (PJ) Браги и  Национального управления связи (ANACOM).

В результате были задержаны 16 человек, проживающих в округе Виана-ду-Каштелу, за кардшаринг (cardsharing) - метод, который заключается в незаконном получении и распространении интернет-сигналов и доступа к просмотру платных каналов спутникового или кабельного телевидения.

Согласно заявлению PJ, «в ходе пяти расследований были разоблачены несколько сетей, некоторых из них - довольно крупные: в них задействованы десятки и сотни пользователей». Сигнал распространялся «пиратским методом» с использованием «сложнейших» компьютеров и других технологий, подтверждающих многолетнюю практику организации деятельности в широких масштабах».

Задержанные, ответственные за распространение сигнала и «пиратство», связанное с телевидением и интернетом, а также некоторые из пользователей предстали в компетентном судебном органе для допроса и применения процедурных мер.

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