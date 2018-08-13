Португалия: пляжные пункты здоровья работают

Понедельник, 13 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: пляжные пункты здоровья работают

В Алгарве такие пункты в июле приняли более 2000 пациентов.

1159 человек обращались за лечением и накладкой швов, 244 - из-за укусов насекомых и уколов морских дракончиков (peixe-aranha), 394 - для измерения артериального давления.

Еще 111 человек просили сделать уколы и 126 - тесты на уровень глюкозы в крови, говорится в заявлении Региональной организации здравоохранения (ARS) Алгарве.

ARS напомнила, что службы охраны здоровья на пляжах работают с 10:00 до 19:00.

Пункты обеспечивают уход за больными, реагируют на клинические ситуации, которые можно лечить на месте, работают как точки консультирования и наблюдения, а при необходимости направляют пациента для более серьезного лечения.

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