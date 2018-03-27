Португалия: поцелуй Роналду сорвал матч
Товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван из-за того, что на поле выбежали несколько болельщиков.
Видео инцидента появилось на YouTube.
Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Затем вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату добежать до футболиста.
Сборная Португалии проиграла со счетом 0:3.
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