Португалия: почему так холодно?

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: почему так холодно?

Погода в Португалии - дождливая и холодная, в отличие от остальной Европы, где жарко и солнечно.

Однако, по словам экспертов из Португальского института моря и атмосферы (IPMA), это явление не так редко.

«Значения, которые были зарегистрированы в это время года, были ниже, которые являются обычными для сезона, - поясняет Вания Лопеш, - но холодная и «серая» погода сохранится - по вине антициклона с Азорских островов, который в этом году расположен немного ниже их нормального положения, что приводит к западным ветрам и позволяет прохождение атмосферных фронтов, вызывая неустойчивую погоду».

Таким образом, хотя в это время года обычно наблюдается более теплая погода, «данная ситуация не является беспрецедентной на континентальной территории».

По данным метеорологов IPMA, «дождь и прохладная погода должны продержаться до 9 июня», - говорят эксперты. Что касается, «в июле и августе температура повысится, однако мы пока не можем сказать, что лето будет более жарким, чем обычно», - заключают они. Напомним, что начало астрономического лета в северном полушарии приходится на 21 июня - день летнего солнцестояния.

По прогнозам метеорологов, дождливые периоды продлятся, по крайней мере, до пятницы, 8 июня, причем наиболее сильные осадки ожидаются в северных и центральных районах страны. «Сейчас еще весна, и в это время грозы, ливни и град -обычное дело», - говорит Вания Лопеш.

Кроме того, температуры воздуха будут совсем не июньскими. «С четверга прохождение холодного фронта приведет к падению температур», - отмечает специалист IPMA.

Пятница будет самым жарким днем недели с максимумами от 17°C до 26°C, но в субботу температура снова понизится.

IPMA отмечает, что, «несмотря на нестабильность погоды, вполне возможно, что в течение этого месяца страну еще охватит волна жаркого воздуха».

А В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ?

Если в Португалии температуры ниже нормы, то в остальной Европе они достойны удивления, поскольку в большинстве стран были зарегистрированы температуры воздуха в диапазоне от 26°С до 30°C. К примеру, в Берлине максимальные значения составили около 26 градусов, в Вене - достигли 29, а в Дании - около 30 градусов.

«В свою очередь, Средиземноморье находится во власти южного потока, который транспортирует горячий воздух из Северной Африки в Европу», - отмечает Вания Лопеш.

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