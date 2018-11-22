Португалия – почетный гость выставки мужской моды Pitti Uomo

Португалия была выбрана в качестве почетного гостя ближайшей выставки Pitti Uomo, которая пройдет с 8 по 11 января 2019 года. Португалия, признанная великолепной европейской «площадкой для производства» высококачественной одежды и аксессуаров, вот уже много лет радует и своей креативностью.

«В том, что касается моды и творчества, Португалия становится очень динамичным местом», – подчеркивает Лапо Кьянчи, отвечающий за специальные проекты Pitti Immagine.

Португальский проект на флорентийской выставке осуществляется благодаря взаимодействию своего подразделения «Fondation Pitti Immagine Discovery» с португальским коммуникационным агентством Selectiva Moda, у которого есть программа «From Portugal», позволившая представителям португальской текстильной индустрии за последние 15 лет принять участие в 85 отраслевых выставках в 35 странах мира. Для флорентийского модного салона было отобрано восемь лейблов. Все они представят свои коллекции сезона Осень-Зима 2019-20 в центральном выставочном павильоне, развернув интересную панораму «made in Portugal», пишет fashionnetwork.com.

В Италию приедут бренды, находящиеся в стадии становления; fashion-марки, которые могут похвастаться искусным ручным мастерством; а также вполне утвердившие себя модные дома – например, Hugo Costa. Последний – основанный Уго Коста в 2010 году – обычно дефилирует в рамках Недели моды, организуемой в португальском городе Порту («Portugal Fashion»). Свои творения лейбл также представляет в Лондоне и вот уже несколько сезонов – в Париже. Чем примечателен Hugo Costa? Мужской одеждой, играющей конструкциями и объемами, балансируя между минимализмом, архитектурой и уличной культурой. Nycole – еще одна специализирующаяся на мужской моде и дефилирующая на «Portugal Fashion» марка.

Молодой дизайнер Танья Николь запустила свой бренд в 2015 году, предложив новое прочтение мужской моды, в котором соединяются классические коды и спортивный стиль. Caiagua – молодой лейбл, созданный всего год назад – в свою очередь, взял курс на функциональную верхнюю одежду, уделяя пристальное внимание работе с цветом и деталями. Построенное в 1925 году в местечке Мантейгаш, что в сердце горного массива Серра-да-Эштрела, самая высокая точка которого достигает 1 600 метров, Ecolã – самое старое семейное (за это время на свет появилось уже три поколения) текстильное предприятие Португалии. Оно специализируется на производстве шерсти, занимаясь всем – от стрижки овец до прядения. Текстиль, получаемый из очень прочной шерсти местных овец, идет на производство пледов, одежды и аксессуаров. Кстати, об аксессуарах. Флорентийская выставка познакомит своих гостей с интересными гранями и этого направления португальской модной индустрии.

Так, приглашены только заявляющая о себе марка очков Poente; бренд обуви и аксессуаров Labuta, отдающий дань португальской ремесленнической традиции; носочный лейбл WestMister, созданный в 2016 году Луисом Кампошем и Ванессой Маркес… WestMister – это местные текстильные традиции, высококачественные материалы и оригинальный цветной дизайн. Еще одна аксессуарная марка – Ideal & Co – специализируется на изготовлении из кожи сумок и чемоданов, но также работает и с текстилем, выступая за экологичное производство. Как и все участники проекта, Ideal & Co – на 100% португальский бренд.