Португалия: почтовые услуги подорожают

Увеличение, которое охватит основные почтовые отправления, включая редакционную почту (correio editorial) и посылки, составит в среднем 4,5%.

Новые цены были определены в соответствии с критериями универсальной почтовой службы, определенными регулятором Anacom на 2018 год.

Напомним, что регулирующий орган недавно решил изменить форму установления цен на услуги, указав, что рост никогда не должен превышать уровень инфляции.