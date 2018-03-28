Португалия: почтовые услуги подорожают

Среда, 28 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: почтовые услуги подорожают

Почтовая служба CTT проиндексирует расценки на услуги со 2 апреля.

Увеличение, которое охватит основные почтовые отправления, включая редакционную почту (correio editorial) и посылки, составит в среднем 4,5%.

Новые цены были определены в соответствии с критериями универсальной почтовой службы, определенными регулятором Anacom на 2018 год.

Напомним, что регулирующий орган недавно решил изменить форму установления цен на услуги, указав, что рост никогда не должен превышать уровень инфляции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: почтовые услуги подорожают

      Почтовая служба CTT проиндексирует расценки на услуги со 2 апреля.

      Подробнее

    • Цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года

      По данным Национального Статистического Института (INE), в феврале 2018-го жилье в Португалии подорожало на 0,6% в месячном и на 4,6% в годовом исчислении.

      Подробнее

    • Испания на первом месте по употреблению антибиотиков

      В 2000 году тройку стран мира с наибольшим потреблением антибиотиков на душу населения составляли Франция, Новая Зеландия и Испания.

      Подробнее

    • Испания: аренда офисов в Валенсии бьет рекорды

      В 2017 году в Валенсии вырос спрос на аренду офисов.

      Подробнее

    • В порту в Италии прогремел взрыв

      В среду, 28 февраля, в порту итальянского города Ливорно произошел взрыв.

      Подробнее

    • Итальянец девять лет судился из-за баклажана

      Житель Италии, девять лет назад обвиненный в похищении баклажана, добился отмены приговора.

      Подробнее

    • Навигатор спустил таксиста с лестницы

      В США водитель Uber последовал инструкциям навигатора и застрял на лестнице.

      Подробнее

    • В США дети во время прогулки нашли челюсть мастодонта

      В США три мальчика во время прогулки нашли челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!