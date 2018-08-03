Португалия: под знаком «бычьего сердца»

Помидор этого сорта («coração de boi») станет главным героем конкурса, блюд в ресторанах и деревенского праздника. Инициатива имеет целью побудить жителей выращивать этот ценный овощ в местных огородах.

Конкурс «Tomate Coração de Boi» пройдет в этом году уже в третий раз - 24 августа, а ареной для дегустации станет усадьба Валладу (Quinta do Vallado) в городке Пезу-да-Регуа.

Мероприятие организовано Абилиу Тавереш да Силва, производителем вин Foz Torto, и Селеште Перейра, владельцем коммуникационной компании Greengrape, которая разрабатывает проект в сфере туристической анимации и организации мероприятий alltodouro.com.

Конкурс «призван способствовать продвижению помидоров сорта «бычье сердце», которые находят в Дору идеальные условия для созревания, а также оживить традицию приусадебных огородов в этом винодельческом регионе».

Конкурс объединяет нескольких экспертов, чтобы выбрать лучшие помидоры. В их числе - шеф-повары - такие как Витор Собрал, Мигел Каштру и Силва и Леопольду Каляу, энологи или журналисты.

Наряду с конкурсом, в течение августа организаторы приглашают рестораны региона принять участие в «Месяце томатов», предлагая включить в меню блюда, вдохновленные этим продуктом.

Во всех примкнувших ресторанах можно попробовать помидоры «бычье сердце» в салатах, оливковым маслом и знаменитой солью Флер-де-Сель или в специально приготовленных к конкурсу блюдах.

Параллельно с конкурсом будет реализовываться проект Capella, в рамках которых в часовне Арройуш, построенной в стиле барокко и классифицированной как памятник, представляющей государственный интерес с 1993 года, и окружающей площади вокруг в Вила-Реал, будут представлены местные искусство, культура, музыка и продукты.

По окончании дегустации участникам предлагается принять участие в десятом выпуске Mercadinho da Capella - своеобразном мисте местных овощей, особенно помидоров, и вечеринке с развлечениями и закусками.