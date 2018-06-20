Португалия: подарок от TAP

Среда, 20 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: подарок от TAP

Cвой первый полет из Лиссабона в Нью-Йорк португальская авиакомпания TAP совершила 50 лет назад.

С момента открытия этого маршрута авиакомпания перевезла более 1,3 миллиона пассажиров, из которых 62 тысячи - в мае 2018 года, что представляет увеличение  на 10,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

В ознаменование пятидесятой годовщины маршрута Lisboa-JFK (Международный аэропорт им. Джона Кеннеди, англ. John F. Kennedy International Airport - крупнейший международный аэропорт в США, расположенный в юго-восточной части Нью-Йорка. - Прим.) португальский авиаперевозчик запустил рекламную кампанию по продвижению своей программы Stopover на «800 рекламных щитах и 400 автомобилях такси» Лиссабона - города, «который никогда не спит».

Программа позволяет любому пассажиру авиаперевозчика TAP, путешествующему в Европу, Африку, на Азорские острова и Мадейру через Лиссабон или Порту, остаться в этих городах на одну-пять ночей без каких-либо дополнительных затрат. Благодаря этой программе пассажирам также предоставляются скидки в более чем 150 гостиницах, бутылка вина в избранных ресторанах, бесплатные вход в музеи и туристические мероприятия.

Благодаря Stopover TAP усиливает маркетинговые действия в Северной Америке - «на рынке, который признан очень прибыльным для перевозчика после приватизации с открытием трех новых направлений в 2016 году - в города Бостон, Ньюарк (крупнейший город штата Нью-Джерси) и Торонто (Канада), а также ежедневных рейсов в Майами и Нью-Йорк.

Представители TAP заявили, что «программа Stopover является фундаментальной для стратегии завоевания Соединенных Штатов».

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