Португалия: поддержка бездомным в холода

В связи с низкими температурами воздуха, особенно в ночные часы, Лиссабонский муниципалитет активировал План действий на случай непредвиденных обстоятельств по защите бездомных от холода.

Так, открыт центр поддержки в спортивном павильоне микрорайона Граса. Там можно получить теплую одежду, горячий обед, а также принять ванну.

Также команды поддержки действуют на улицах города, распределяя горячую пищу и теплую одежду, а также предлагают желающим отвезти их в павильон Грасы.

Кроме того, Лиссабонский метрополитен решил не закрывать на ночь станции Rossio, Saldanha, Oriente и Intendente, чтобы они могли приютить людей без крова.

Представитель муниципалитета Рикарду Роблеш заявил, что «план будет продолжать осуществляться до тех пор, пока температура воздуха остается низкой», как минимум, согласно прогнозу метеорологов, до конца недели.

План действий Лиссабонского муниципалитета на случай непредвиденных обстоятельств относительно к холоду обычно активируется при минимальных температурах в 3 или менее градусов Цельсия в течение двух дней подряд, но эти критерии могут быть изменены «тепловым ощущением».

Согласно прогнозам Португальского института моря и атмосферы (IPMA), минимальные температуры составили около 5 градусов Цельсия в понедельник, до 4 во вторник и понизятся до 3 в среду и четверг.