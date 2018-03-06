Португалия: поддержка пожилых людей

Вторник, 06 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: поддержка пожилых людей

«LisBoa, cidade de todas as idades» («Лиссабон, город всех возрастов»).

Это совместная программа Лиссабонского муниципалитета и Святого дома милосердия (SCML).

Целью проекта, инвестиции в который составят 100 млн евро, является поддержка людей старше 65 лет.

Как говорится в заявлении муниципалитета, «инициатива направлена на сокращение социальной изоляции пожилых людей, живущих в Лиссабоне, составляющих четверть населения города». Речь идет о «крупнейшей и самой амбициозной инвестиционной программе по уходу, поддержке на дому или переквалификации общественного пространства, делая его более дружелюбным к пожилым людям».

Проект будет разделен на три ветви - «Активная жизнь», «Автономная жизнь» и «Поддерживаемая жизнь».

«Поддерживаемая жизнь» - ветвь с наибольшим бюджетом, 40 млн евро - подразумевает создание «восьми домов престарелых и постоянного ухода», которые должны вступить в действие к 2021 году.

Ветвь «Активная жизнь», в частности, включает программы Desporto +55 для «поощрения спорта и здорового образа жизни», которая будет осуществляться в партнерстве с приходскими управами, Iniciativas 65+ и Passe +65, цель которых - «облегчить мобильность за счет более дешевого доступа к общественному транспорту».

Ветвь «Автономная жизнь» включает, в частности, переквалификацию дневных центров пребывания в пространства, «открытые сообществу и всем поколениям».

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