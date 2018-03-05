Португалия: поезд сошел с рельсов

Понедельник, 05 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: поезд сошел с рельсов

Междугородний поезд отправлением в 07:07 из Гварды должен был прибыть в Лиссабон в 11:30.

Однако этого не произошло, поскольку локомотив и два вагона поезда Intercidades Guarda-Lisboa сошли с рельсов в минувшее воскресенье в 8:35 на участке между Santa Comba Dão и Mortágua. Инцидент произошел после того, как локомотив врезался в разделительный барьер, который упал на линию, по-видимому, в результате дождливой погоды последних дней. Локомотив сошел в рельсов уже в туннеле Ковал. К счастью, обошлось без жертв и травм. Это объясняется тем, что локомотив и два вагона не опрокинулись. Скорость движения составляла около 60 км/ч.

На борту поезда находились 71 пассажир и три члена бригады, которых перевезли в безопасное место.

Движение на участке Santa Comba-Mortágua полностью прекращено, ведутся работы по установке поезда на рельсы и очистке трассы. Ж/д компания CP организовала перевозку пассажиров на автобусах.

За последние четыре года это уже восьмой сход с рельсов, произошедший на ж/д линии Бейра-Алта. Шесть инцидентов касались товарных поездов, а два - пассажирских.

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