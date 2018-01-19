Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?
Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.
Компания изучает возможность увеличения максимальной скорости движения составов «подземки» до 60 км/ч, чтобы «реагировать на увеличение спроса, вызванное возросшими потоками туристов, которые теперь имеют место в Лиссабоне в течение всего года».
Таким образом, Лиссабонский метрополитен стремится обеспечить «большую регулярность обслуживания» и рассчитывает увеличить предложение в этом году, с точки зрения количества мест на километр, на 13,5%.
Вместе с тем, вариант с увеличением скорости является своего рода «возвратом в прошлое», ведь решение о сокращении скорости движения составов с целью сдерживания расходов было принято не так давно - в 2012 году.