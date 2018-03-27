Португалия: погиб электрик...

Во время проведения работ 52-летний мужчина упал с пилона электроэнергии высокого напряжения EDP, примерно с высоты 5 метров. Пострадавший - местный житель - с тяжелыми травмами был срочно доставлен в отделение неотложной помощи поликлиники Понте-де Сор, где, к сожалению, была констатирована его смерть.

Для выяснения обстоятельств, при которых произошел инцидент, на место выехали сотрудники Службы по контролю за условиями труда (ACT).