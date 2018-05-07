Португалия: погиб серфер...
Сигнал поступил от жены 43-летнего серфера после нескольких неудачных попыток связаться с ним.
На месте происшествия находились 60 офицеров Морской полиции, станции спасения на водах Кашкайша и Военно-воздушных сил.
По словам капитана порта Кашкайш Перейра да Терра, тело мужчины было замечено с вертолета ВВС, а позже было подобрано сотрудниками станции спасения на водах Кашкайша, после того, как была обнаружена его доска для серфинга.
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