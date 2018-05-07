Португалия: погиб серфер...

На месте происшествия находились 60 офицеров Морской полиции, станции спасения на водах Кашкайша и Военно-воздушных сил.

По словам капитана порта Кашкайш Перейра да Терра, тело мужчины было замечено с вертолета ВВС, а позже было подобрано сотрудниками станции спасения на водах Кашкайша, после того, как была обнаружена его доска для серфинга.