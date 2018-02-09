Португалия: погода на Карнавал

На улице по-прежнему будет прохладно, а дожди в некоторые регионы вернутся уже сегодня, накануне начала празднования Карнавала.

Согласно прогнозу Португальского института моря и атмосферы (IPMA), в субботу осадков не ожидается, но в воскресенье синоптики вновь обещают дожди в прибрежном Северном и Центральном регионах.

Минимальные температуры воздуха могут достигать -1ºC во внутренних районах страны и 2ºC - на побережье.