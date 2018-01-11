Португалия: похищение в Баррейру

В районе 10 часов вечера она сошла с парома, когда ее окружили неизвестные. Они отвезли женщину в «изолированное» место, откуда она смогла «вырваться» только через час.

Затем она приехала на железнодорожную станцию Alhos Vedros и именно оттуда, в 3.50 ночи, позвонила в GNR по своему мобильному телефону.

Согласно сообщению агентов GNR, «жертва была дезориентирована, и ей было рекомендовано обратиться за медицинской помощью. Однако женщина отказалась и попросила только, чтобы ее отвезли домой».

Расследованием инцидента занимается Уголовная полиция (PJ).